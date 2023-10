Agroalimentare: Vallacchi, Carra, Piloni (Pd), su peste suina maggioranza approvi nostra mozione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni da affrontare ora sono molte: "Il sovraffollamento negli allevamenti, non potendo movimentare gli animali, la gestione liquami, che comporta una vera e propria emergenza igienico-sanitaria, i costi di gestione ordinari e quelli per lo smaltimento delle carcasse e per l'innalzamento delle misure di biosicurezza, anch'esse onerose. Insomma, queste attività sono sull'orlo del tracollo e si rischiano sicuramente posti di lavoro, perché nel territorio pavese la suinicoltura è una produzione di punta", insistono i dem. "Dobbiamo intervenire al più presto perché siamo continuamente sollecitati da allevatori e veterinari. Abbiamo proposto questa mozione, chiedendo in maniera molto precisa quelle misure, dopo esserci confrontati con tutte le associazioni di categoria", fanno sapere Vallacchi, Carra e Piloni. Tra le richieste, una priorità nella gestione dei maiali da ingrasso, e, da Lodi, "la possibilità di autorizzare anche l'Istituto Zooprofilattico del territorio a effettuare le analisi sulla Psa, altrimenti gli allevatori del lodigiano devono continuamente andare a Brescia od organizzare il ritiro del materiale da inviare e analizzare a Brescia", specifica Vallacchi. (Com)