Argentina: allarme bomba alle ambasciate di Israele e Stati Uniti

- Le ambasciate di Israele e degli Stati Uniti in Argentina hanno ricevuto oggi due allarmi bomba. Le minacce sono arrivate via e-mail, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Telam" citando fonti della polizia. Il testo inviato via email all'ambasciata israeliana recita: "Abbiamo piazzato una bomba e uccideremo tutti gli ebrei". La polizia ha ispezionato entrambe le ambasciate, affermando di non aver trovato elementi sospetti. Il 17 marzo 1992 la sede diplomatica israeliana a Buenos Aires subì un attentato in cui morirono 22 persone. (Abu)