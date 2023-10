Decreto Aria: grazie alla Lega sì ad ampliamento Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Approvato al Senato il decreto Legge 'Aria' che contiene l'emendamento della Lega che riconosce, finalmente, Malpensa come aeroporto di interesse nazionale e internazionale, consentendo di riavviare tutte le procedure che si erano incagliate per consentire l'ampliamento di cargo city". Lo affermano il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il deputato lombardo Stefano Candiani. "Uno sviluppo fondamentale per l'area e per il Paese, tenuto conto che già oggi il 60 per cento delle merci cargo passano per l'hub aereo di Malpensa. Non possiamo che essere soddisfatti di questa conquista, ottenuta anche con il coinvolgimento delle altre forze politiche. Ora avanti tutta con l'iter di approvazione definitiva alla Camera, per giungere al traguardo entro novembre", concludono.(Rin)