Lavoro: Giagoni (Lega), via libera a inserimento tra lavori usuranti di quelli con esposizione a sostanze tossiche

- "Approvato un nostro emendamento al dl delegazione Europea che prevede l'inserimento nella lista dei lavori usuranti ogni mansione in cui il lavoratore entri in contatto con qualsiasi sostanza cancerogena o dannosa. Questo al fine di fare tutto il possibile per arginare i danni causati dalla lunga esposizione alle sostanze tossiche. Ancora una volta un atto di forte responsabilità e attenzione della Lega alla tutela dei lavoratori". Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Lavoro, Dario Giagoni, primo firmatario del testo. (Rin)