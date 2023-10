Slovenia: Rizzetto (Fd'I), condivido reintroduzione controlli al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consapevole del periodo che stiamo purtroppo vivendo, condivido la decisione del Governo di voler reintrodurre i controlli al confine con la Slovenia. Questa misura permetterà ai nostri concittadini di poter vivere questo momento con un minimo di serenità in più. Con uno scenario complesso come quello in atto, questa era la risposta che attendevamo. Ha fatto bene il Governo a predisporre questi controlli, fa capire quanto lo Stato su questi temi sia presente e non si faccia intimorire. Auguro buon lavoro alle nostre Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e al comparto intelligence che, ogni giorno, si occupano della nostra sicurezza". Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fd'I).(Rin)