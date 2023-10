Energia: Germania, Uniper ridurrà il capitale per facilitare l'uscita del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'azienda per l'energia tedesca Uniper ha deciso di ridurre il proprio capitale per facilitare l'uscita del governo federale, che nella società ha una partecipazione del 99 per cento. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", con un taglio "drastico" del capitale e il "consolidamento di 20 azioni in una", Uniper dovrebbe poter di nuovo distribuire dividendi, fermi da quando l'azienda ha rischiato il fallimento nel 2022 a causa delle conseguenza sui mercati dell'energia della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Allo stesso tempo, gli aiuti da 20 miliardi di euro stanziati dal governo federale per evitare il crack, hanno "gonfiato" il capitale azionario dell'impresa. Lo Stato tedesco si è impegnato a ridurre la propria partecipazione in Uniper al 25 per cento entro il 2028. Il direttore finanziario della società, Jutta Doenges, ha dichiarato: "Dopo i nuovi obiettivi strategici di Uniper presentati all'inizio di agosto, la riduzione di capitale a cui miriamo ora rappresenta un altro traguardo importante". Per la dirigente, in questo modo "si crea la possibilità per il governo federale di ritirarsi, con procedure e tempi" che verranno decisi dallo stesso esecutivo. In particolare, il capitale sociale verrà ridotto da 14,16 miliardi a 416 milioni di euro nominali. Il valore delle azioni sarà tagliato da 1,70 e un euro. Allo stesso tempo, parte della riserva di capitale sarà "liberata per eliminare tecnicamente la perdita accumulata". A ogni modo, ogni decisione spetta all'assemblega generale degli azionisti di Uniper, in programma per l'8 dicembre prossimo.