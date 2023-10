Energia: Germania, Uniper ridurrà il capitale per facilitare l'uscita del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda è stata gravemente colpita dalla decisione della Russia di fermare le esportazioni di gas in Germania, attuata come contromisura per le sanzioni a cui è stata sottoposta a seguito della guerra che ha mosso contro l'Ucraina. Al fine di evitare il fallimento di Uniper, che subiva quotidianamente perdite per miliardi di euro, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz è intervenuto con un piano di salvataggio, culminato con la nazionalizzazione. Inoltre, il governo tedesco ha iniettato nell'impresa liquidità per oltre 13 miliardi di euro in aiuti di Stato. Allo stesso tempo, l'esecutivo federale ha mobilitato per l'azienda altri 19,5 miliardi di euro che potranno essere stanziati in caso di necessità. Prima della nazionalizzazione, Uniper era di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. (Geb)