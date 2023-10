Medio Oriente: Regno Unito scopo di Israele deve essere perseguire i terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo di Israele deve essere quello di perseguire i terroristi. È quanto ha dichiarato il ministro alla Difesa britannico, Grant Shapps, attualmente in visita a Washington, all'emittente televisiva "Sky Mark". Commentando lo "spaventoso" attacco all'ospedale Al Ahli di Gaza, Shapps ha detto che le agenzie di intelligence stanno raccogliendo tutti i fatti e "è davvero importante dare loro l'opportunità di raccogliere quelle informazioni". Il ministro della Difesa britannico ha dichiarato che "Israele ha una ragione legittima per difendersi", ma che "deve farlo in base al diritto internazionale". "Lo scopo deve essere quello di perseguire i terroristi" ha aggiunto Shapps. (Rel)