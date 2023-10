Medio Oriente: Hezbollah, siamo decine di migliaia pronti alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di combattenti del movimento libanese sciita Hezbollah sono ora pronti alla guerra. Lo ha dichiarato il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, Sheikh Hachem Safieddine, durante una manifestazione nella periferia sud di Beirut, secondo quanto riferito dall’emittente del movimento “Al Manar”. “Quello che è successo ieri non costituisce il primo massacro degli scorsi 12 giorni. Il nemico (Israele, ndr) sta commettendo massacri di intere famiglie, nelle immagini che vediamo in televisione”, ha detto Safieddine, commentando la distruzione dell’ospedale battista Al Ahli di Gaza. “L’attacco è stato premeditato (…) e Biden (il presidente statunitense, ndr) non si è scusato. (Il premier israeliano Benjamin) Netanyahu gli ha detto che Israele non ha preso di mira l’ospedale e lui gli ha creduto”, ha proseguito Safieddine, spiegando che “nei prossimi giorni affronteremo questa vergogna”. “Decine di migliaia di combattenti sono pronti, con il dito sul grilletto, e arriveranno al martirio. A Biden, a Netanyahu e agli europei ipocriti diciamo: state attenti, state attenti. L’errore che potreste commettere nei confronti della nostra resistenza genererà una risposta più forte della vostra”, ha concluso.(Lib)