Caivano: Bernini, nostra intenzione costruire spazio urbano per inclusione sociale

21 luglio 2021

- Il ministero dell’Università e della Ricerca è a Caivano ed è a Caivano per restarci: abbiamo destinato 5 milioni di euro per realizzare progetti di costruzione o rigenerazione di edifici e spazi, da destinare a queste attività educative e formative. “È nostra intenzione costruire uno spazio urbano che sia motore di inclusione sociale, cittadinanza attiva e comunità”. Lo ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative volte a contrastare l'abbandono scolastico e universitario e l'impoverimento educativo e culturale in territori quali quello di Caivano. “Gli immobili potranno diventare le sedi di enti di ricerca, istituti di formazione superiore, artistica, musicale e coreutica, per portare a Caivano esempi di vita diversi che diventino modello per i giovani”, ha sottolineato Bernini, che ha aggiunto: “Attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma con le Università statali campane, saranno predisposti percorsi di orientamento specifici finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti residenti a Caivano e nelle aree limitrofe. Le Università saranno capofila di quest’accordo, ma faranno rete con le istituzioni Afam e gli enti di ricerca. Grazie all’orientamento i ragazzi verranno accompagnati a far emergere le proprie attitudini e a seguire le proprie vocazioni, con l’obiettivo di valorizzare il talento di ciascuno. Anche attraverso una didattica innovativa, immersiva, interattiva, caratterizzata da programmi flessibili”. “Durante la mia recente visita, ho avuto un riscontro molto positivo da parte dei ragazzi e delle istituzioni locali. Ho ascoltato i loro desideri e percepito l’entusiasmo dinanzi a nuove prospettive, tra cui l’organizzazione di un festival dell’arte e della scienza a Caivano entro la fine del 2023”, ha concluso. (Rin)