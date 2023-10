Libano: manifestanti lanciano pietre contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso tensioni davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, dove i manifestanti lanciano pietre in direzione delle forze di sicurezza che rispondono con gas lacrimogeni e idranti per cercare di disperderli. Lo riferisce l'emittente libanese "Mtv", secondo cui gli agenti delle forze di sicurezza stanno cercando di impedire ai manifestanti di entrare nell'ambasciata, dopo che sono riusciti a rimuovere il cancello di ferro. Alcuni dei manifestanti sono coperti con la bandiera palestinese. (Lib)