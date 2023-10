Sicurezza: Borghi (Az-Iv), creare agenzia contro disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in atto un attacco delle autocrazie contro la democrazia, anche attraverso l'Infowar e la disinformazione. Penso quindi che dobbiamo aggiornare gli strumenti di tutela della libertà dei cittadini, che devono essere correttamente informati, senza l'intervento di centrali indirizzate al plagio e alla deformazione della realtà. Per questo, come Italia Viva, presentiamo una proposta di legge per la creazione di una specifica agenzia contro la disinformazione, sulla falsariga di quanto hanno fatto altri paesi, come la Svezia o la Francia". Lo ha detto il presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Enrico Borghi, durante la conferenza stampa sul tema "Infowar: guerra ibridia e minacce alla sicurezza internazionale", che si è svolta in sala "Caduti di Nassirya" del Senato. "Così come abbiamo ritirato il disegno di legge sul contrasto al jiahdismo per favorire un approccio bipartisan a questo tema, altrettanto ci auguriamo che accada con questa agenzia contro le fake news, perché la sicurezza è di tutti e non di una parte", ha aggiunto Borghi. (Rin)