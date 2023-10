Fvg: assessore Turismo, pubblicato bando europeo per lavori Terrazza a Mare di Lignano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inviato lunedì per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per l'appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro. Lo ha reso noto oggi l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, spiegando che l'obiettivo dell’amministrazione regionale è “arrivare all'aggiudicazione dell'appalto europeo nel mese di dicembre e procedere così all'avvio dei lavori a inizio 2024". Da venerdì 20 ottobre il bando sarà consultabile anche online e rimarrà aperto per 30 giorni. L'importo a base d'asta dei lavori è pari a oltre 10,5 milioni di euro. Tenendo conto anche dell'Iva, delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori, del collaudo e delle indagini geologiche e strutturali, la Regione ha stanziato per l'intervento un totale di 14 milioni di euro. Il cronoprogramma da bando di gara prevede 882 giorni per ultimare i lavori, a partire dalla data di firma del verbale di inizio. Tempistiche serrate, ha sottolineato Bini, “a dimostrazione del fatto che stiamo accelerando al massimo per ammodernare e valorizzare una delle strutture maggiormente identitarie della città e di tutto il Friuli Venezia Giulia. Una volta appaltati i lavori - conclude Bini - questi importanti interventi di restyling saranno portati avanti cercando di impattare il meno possibile sulle attività turistiche e sugli eventi, fondamentali per la vita economica di Lignano, e lo stesso cantiere sarà curato anche dal punto di vista estetico”. (Frt)