Regioni: Conferenza convocata per domani alle 10

- Domani 19 ottobre alle ore 10, in videocollegamento, è convocata una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con all’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nelle successive conferenze Unificata e Stato-Regioni. Tra gli altri punti all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni: Proposta di Accordo sullo schema di Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici; Proposta di documento congiunto con le Associazioni datoriali del trasporto pubblico locale sulle criticità del settore; Proposta di documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da trasmettere alla VIII Commissione della Camera dei deputati in merito al progetto di legge C 589 “Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale” e del progetto di legge abbinato C 647 “Deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l’adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia”; Posizionamento sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (Inad); Valutazioni in merito sospensione temporanea e/o revoca delle disposizioni recate dalle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione regolamentati.(Com)