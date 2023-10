Lavoro: sindacati, 30 ottobre confermato sciopero personale Ispettorato Nazionale del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolto ieri il previsto incontro con la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali sul tema della valorizzazione del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Il tavolo si è aggiornato a martedì prossimo per verificare se emergano ulteriori novità. In ogni caso, al di là dell'impegno e delle promesse, non c'è nulla di concreto e quindi lo stato di agitazione e la proclamazione dello sciopero di tutto il personale annunciato per il 30 ottobre restano fermi". Lo scrivono in una nota Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Flp, Confintesa Fp, Confsal-Unsa, Usb P.i.. "L'ispettorato Nazionale - proseguono - ha bisogno di investimenti importanti in termini di risorse umane e strumentali nell'ottica della lotta agli infortuni sul lavoro e alla piaga delle morti bianche. Il personale dell'INL è davvero stanco di dover continuare a elemosinare i propri diritti, a discapito di proclami di valorizzazione. Lavoratrici e lavoratori chiedono a gran voce di essere messi nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro e i riconoscimenti economici che gli spettano", concludono i sindacati.(Rin)