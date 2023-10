Francia: Settimana della lingua italiana, omaggio a Manzoni all'ambasciata a Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica Italiana, la 23ima Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata al tema della sostenibilità, viene celebrata in Francia con oltre 30 eventi organizzati dalla rete consolare e culturale italiana a Parigi, Lione, Marsiglia, Nizza, Metz e Strasburgo. "La lingua italiana in Francia è in ottima salute", ha commentato l'ambasciatrice D'Alessandro: "tutte le istituzioni locali con cui siamo in contatto ci confermano un crescente interesse per la nostra lingua e il numero degli studenti di Italiano ha quasi raggiunto quota 300.000", ricordando come nel Trattato del Quirinale Francia e Italia si siano impegnate a "favorire la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue". (segue) (Frp)