Lazio: Paterna (Fd'I), ok a legge su attività oleo ed eno turismo risultato eccellente

- Approvata oggi, in Consiglio regionale, la legge sulla disciplina delle attività enoturistiche ed oleoturistiche. Dopo un iter cominciato e concluso in tempi brevissimi in commissione Agricoltura e Ambiente, l’aula ha votato all’unanimità il testo. Un risultato eccezionale secondo la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Valentina Paterna, presidente dell’ottava commissione: "Il Lazio attendeva questo provvedimento da oltre vent’anni. Adesso, grazie all’amministrazione Rocca, è finalmente realtà. Il fatto che sia stata raggiunta l’unanimità certifica l’ottimo lavoro svolto in commissione, per questo ringrazio tutti i componenti, dai vicepresidenti Sambucci e La Penna a tutti gli altri consiglieri che hanno preso parte ai lavori. Quando una legge è valida e fatta bene, mette tutti d’accordo". (segue) (Com)