Cina-Ungheria: Orban, l’era del vantaggio competitivo occidentale è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’era del vantaggio competitivo occidentale è finita. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, a Pechino per il forum della Nuova via della seta. “L’Oriente è diventato più forte. Ora il dilemma europeo è se essere competitivo o protezionista, se cercare opportunità per la cooperazione e le relazioni offerte dalla nuova era”, ha detto il primo ministro ungherese. Si fa un gran parlare di “decoupling” e di “de-risking”, ma tutto questo vorrebbe dire isolare le economie di Europa e Cina l’una dall’altra, ha avvertito Orban. Chi sostiene la cooperazione, come l’Ungheria, respinge quest’idea, ha spiegato. L’obiettivo di Budapest è di essere “il punto d’incontro dell’economia e della tecnologia orientale e occidentale”. “Siamo orgogliosi che l’Ungheria sia diventata la prima destinazione centroeuropea per gli investimenti delle imprese cinesi”, ha dichiarato Orban. (Vap)