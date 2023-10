Sanità: Schillaci, interventi concreti e strutturali, 10 anni di tagli da chi li chiede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono interventi concreti e strutturali: aumento degli stipendi, riorganizzazione del servizio sanitario nazionale per una vera universalità, telemedicina più medicina territoriale. “Stupisce notare che gran parte di chi chiede interventi strutturali ha tagliato almeno 3 miliardi l'anno per dieci anni”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del question time alla Camera sulle iniziative per il potenziamento del sistema sanitario, con particolare riferimento alle strutture di emergenza, anche alla luce del fenomeno delle improprie e prolungate degenze presso i reparti di pronto soccorso. Il ministro ha sottolineato l’impegno ad “andare oltre alla proroga delle misure emergenziali, con misure di carattere sistemico”. (Rin)