Israele: evacuato personale ambasciate in Marocco e in Egitto

- Il ministero degli Esteri di Israele ha evacuato il personale delle ambasciate israeliane a Rabat, in Marocco, e al Cairo, in Egitto, a causa delle manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth". L’evacuazione si unisce allo stato di allerta annunciato in tutte le ambasciate israeliane nel mondo, ai rinforzi e al trasferimento del personale da Paesi sensibili a Paesi più sicuri. (Res)