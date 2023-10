Turismo: Enit, bella Italia protagonista al cinema, non è film ma realtà da raccontare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Enit, il cinema rappresenta una forma di comunicazione fondamentale per attrarre un pubblico ampio, articolato per target precisi e per aree geografiche, fasce d'età, profili culturali. L'Italia, anche storicamente, vanta una delle industrie cinematografiche più note e apprezzate a livello mondiale, e le sue città e paesaggi hanno rappresentato il palcoscenico di pellicole entrate nella storia collettiva mondiale. Molte produzioni internazionali scelgono l'Italia per girare film di grande successo. "Un film è sempre l'inizio di un viaggio. Le immagini e i racconti esercitano un grande potere attrattivo ed empatico, e risultano la chiave giusta per promuovere il turismo. Prende, infatti, sempre più piede la tendenza a scegliere come meta delle vacanze una località conosciuta attraverso il piccolo o il grande schermo. Ed è anche grazie al cinema che l'Italia, attraverso pellicole come 'La dolce vita', è apprezzata in tutto il mondo. Un trend che si sta rivelando molto efficace anche oggi. Per esempio, 'La Sirenetta' di Rob Marshall, che ha riscosso un ottimo successo in tutto il mondo, ha generato effetti positivi sui flussi turistici in Italia: la Sardegna, dove sono state girate diverse scene del film, ha registrato un'impennata di richieste di prenotazioni dall'estero del 216 per cento. Napoli, poi, con il film 'Napoli Velata' e la serie 'L'amica geniale', continua a confermarsi molto attrattiva e a figurare tra le principali destinazioni italiane per cineturismo. E, ancora, la miniserie 'The White Lotus', girata completamente in Sicilia, è stata considerata tra i maggiori vettori del boom di turisti internazionali, soprattutto inglesi e americani, nella Regione. Alla luce di tutto ciò, iniziative come il premio 'Viaggio in Italia' sono importanti per promuovere la nostra Nazione nel mondo attraverso un mezzo potente quale è il cinema", sostiene il ministro del Turismo Daniela Santanchè. (segue) (Com)