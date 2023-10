Turismo: Enit, bella Italia protagonista al cinema, non è film ma realtà da raccontare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli scenari dei film predispongono al viaggio e ne anticipano le emozioni. Legare cinema e luoghi d'Italia rappresenta un valido strumento di promozione dell'immagine italiana all'estero facendo leva su un linguaggio semplice, immediato, globale, pervasivo. Enit continua a mantenere il ruolo di custode della memoria e dei tasselli dell'Italia turistica, e già in passato ha attratto verso la Penisola con lo strumento del cinema come dimostrano le produzioni cinematografiche commissionate dall'Agenzia nelle epoche passate" commenta Ivana Jelinic, presidente e amministratore delegato Enit. Uno spaccato di Italia calato in esperienze memorabili che invogliano alla scoperta dei territori. I film sono uno stimolo alla valorizzazione delle location, valorizzazione che non è così automatica, ma per la quale occorre predisporre strategie e spazi per l'accoglienza e una spinta a maturare interesse crescente per luoghi anche meno noti visti da angolazioni e punti di vista differenti. (Com)