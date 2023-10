Salario minimo: Mari (Avs), 21 voti scarto su rinvio pdl? E’ un chiaro segnale politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che, certo che è un segnale politico". Lo afferma il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Lavoro della Camera, Franco Mari, in merito ai 21 voti di scarto, nell'Aula di Montecitorio, sul rinvio in commissione della proposta di legge sul salario minimo, e se ci sia un segnale interno alla maggioranza. "E’ evidente che la maggioranza è in sofferenza perché non ha una proposta unitaria sulla materia", conclude il parlamentare. (Rin)