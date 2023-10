Medio Oriente: M5s, al via esame nostra risoluzione per corridoio umanitario Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto che domani inizi in commissione Esteri l'esame della nostra risoluzione che impegna il governo ad adoperarsi con la massima urgenza e a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per consentire l'immediata apertura di corridoi umanitari per consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, l'evacuazione temporanea dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani". Lo dichiarano la capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Esteri della Camera, Federica Onori, ed il componente della commissione Arnaldo Lomuti, firmatari della risoluzione. "La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è ormai al collasso e, come dimostra la strage dell'ospedale e il bombardamento dei rifugi dell'Unrwa, non ci sono più luoghi sicuri dove la popolazione intrappolata possa ricevere cure e protezione - continuano i due parlamentari -. Come ripetono giorno le agenzie umanitarie delle Nazioni unite e l'Organizzazione mondiale della sanità, senza l'immediata apertura di un corridoio umanitario al valico di Rafah si rischia la catastrofe".(Rin)