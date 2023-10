Germania: abusi nella Chiesa, diocesi di Aquisgrana pubblica nomi degli autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diocesi di Aquisgrana ha pubblicato su Internet i nominativi di 52 religiosi e un laico autori o presunti responsabili di abusi sessuali. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, è la prima volta che una diocesi in Germania compie un simile passo. Per il titolare, il vescovo Helmuth Dieser, l'obiettivo è incoraggiare le vittime delle violenze “a parlare”, rivolgendosi alla sua sede per via telefonica o contattandola sul web. Il prelato ha aggiunto che, con la pubblicazione della lista, si compie un ulteriore progresso nell'elaborazione degli abusi commessi da religiosi e laici nella Chiesa cattolica in Germania. Nel commentare i nominativi parte dell'elenco, Dieser ha sottolineato che “non si fanno eccezioni per nessun sospetto autore, indipendentemente dal suo rango in vita”. La lista contiene esclusivamente i dati di quanti hanno commesso le violenze o sono sospettati e sono deceduti da almeno dieci anni. Inoltre, gli interessati devono essere stati condannati in via definitiva da tribunali statali o ecclesiastici. In alternativa, deve essere stata approvata una domanda di riconoscimento della sofferenza presentata dalla vittima degli abusi. (Geb)