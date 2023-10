Alitalia: Corte Ue boccia ricorso Ryanair contro aiuti di Stato per Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La compagnia aerea Alitalia ha beneficiato di due misure di aiuto individuali ammontanti a 73,02 milioni di euro e a 199,45 milioni di euro in relazione ai periodi 1 marzo-15 giugno 2020 e 16 giugno-31 ottobre 2020", si legge nel comunicato stampa della Corte Ue. La Commissione Ue, ricorda poi il testo, aveva ritenuto gli aiuti come aiuti di Stato, ma compatibili con il mercato interno. I ricorsi di Ryanair, che chiedeva al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni dell'esecutivo Ue sono stati rigettati perché, secondo il Tribunale, Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo nel Paese e per l'economia statale, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, si legge nella nota, "sono chiari i motivi per cui la Repubblica italiana ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura". (Beb)