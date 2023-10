Italia-India: Rixi, a ministro Sonowal ribadito impegno governo su linee marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, nell'incontro col ministro indiano dei Porti e della navigazione, Sarbananda Sonowal, al Global Maritime India Summit in corso a Mumbai (17-19 ottobre), ha ribadito l’impegno italiano alla cooperazione per le linee marittime. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Lega. "Le continue crisi geopolitiche che interessano la nostra area di vicinato evidenziano l'opportunità di rafforzare la cooperazione con i grandi player globali come l'India per consolidare le nostre catene del valore, specie a livello marittimo. L'incontro col ministro indiano dei Porti e dello shipping Sarnabanda Sonowal ha evidenziato l'impegno del nostro governo in favore della continuità e dell'apertura delle linee di collegamento via mare. Il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa risponde a nuove sfide e opportunità. Il trasporto marittimo crescerà molto nei prossimi decenni e l'Italia rappresenta un hub logistico strategico per i collegamenti tra Nord Europa e Indo-Pacifico. Il nostro rapporto con l'India si basa su sinergie profonde, a partire dalle infrastrutture. Nei prossimi mesi andremo a rafforzare la relazione fra le autorità portuali indiane e le nostre per sperimentare linguaggi comuni”, ha dichiarato Rixi.(Com)