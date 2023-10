Spagna: sondaggio, socialisti vincerebbero elezioni con 0,4 per cento in più sui popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si rivotasse oggi in Spagna, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, vincerebbe le elezioni con il 32,6 per cento dei voti, con lo 0,4 per cento in più sul Partito popolare (Pp), al 32,2 per cento. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio del Centro d'investigazione sociologica (Cis) che rileva, di fatto, un "pareggio tecnico". Rispetto a settembre, i socialisti hanno ridotto il loro sostegno di quasi un punto (0,8 per cento), mentre i popolari guadagnano mezzo punto. Il sondaggio assegna il terzo posto alla piattaforma di sinistra Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz (12,7 per cento) e il quarto al partito sovranista Vox (10,1 per cento). Si tratta del primo barometro con Pedro Sanchez candidato all'investitura e con al centro del dibattito politico e pubblico in merito la possibile concessione dell'amnistia ai leader indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del primo ottobre 2017. (Spm)