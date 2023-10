Ue: Parlamento approva posizione negoziale su revisione bilancio Ue 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha adottato la sua posizione negoziale sul bilancio Ue del 2024. In una risoluzione approvata con 424 voti, 101 voti contrari e 102 astensioni, gli eurodeputati affermano che il nuovo contesto geopolitico ed economico, "in aggiunta al peggioramento della crisi climatica e della crisi della biodiversità", ha dato origine a "nuove esigenze politiche". Nel testo adottato oggi, i parlamentari europei hanno quindi allineato le loro richieste per il bilancio 2024 a quelle presentate per la proposta di revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'Ue (Qfp, Quadro finanziario pluriennale), per il quale il Parlamento prevede di inserire fino a 75,8 miliardi di euro fra il 2024 e il 2027. Basandosi su tale integrazione, si legge in una nota dell'Eurocamera, i deputati hanno rafforzato i finanziamenti per le iniziative volte a migliorare l'autonomia strategica, per gli aiuti umanitari, per la migrazione e per l'assistenza esterna, e hanno affermato che "il regolamento sul Qfp rivisto deve fornire il quadro per il bilancio 2024". (segue) (Beb)