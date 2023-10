Ue: Parlamento approva posizione negoziale su revisione bilancio Ue 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri non hanno ancora raggiunto un accordo su una posizione comune sulla revisione del Qfp. Nel testo approvato, il Parlamento ha ripristinato i fondi tagliati dal Consiglio nella propria posizione negoziale (772 milioni di euro), riportandoli al livello del progetto di bilancio iniziale proposto dalla Commissione. Inoltre, sono stati aumentati i finanziamenti per i programmi e le politiche considerati essenziali per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina e i prezzi elevati dell'energia. "Ciò dovrebbe aiutare la ripresa post-pandemica e la transizione ecologica, e sostenere i giovani, in particolare grazie a un rafforzamento del programma Erasmus+, che tiene conto dell'aumento dell'inflazione e del costo della vita, e che ha l'obiettivo di rendere il programma accessibile a tutti", conclude la nota dell'Eurocamera. Il voto di oggi dà il via a tre settimane di colloqui di "conciliazione" con il Consiglio, con l'obiettivo di raggiungere un accordo tra le due istituzioni in tempo per il bilancio del prossimo anno, che sarà votato dal Parlamento e firmato dalla presidente Roberta Metsola entro la fine del 2023. (Beb)