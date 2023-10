Lombardia: Fontana, Milano frenetica? È la gente che ha insito questo modo di essere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la frenesia di questi territori, "è la nostra gente che ha insito questo modo di essere e di comportarsi". Lo ha detto Attilio Fontana, commentando le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto ieri all'evento "Smart Green Cities", sui ritmi frenetici della città. "Credo che non si possa cambiare questo modo di essere. Io la ritengo una qualità. Ad esempio in questo ambito se non avessimo tanti medici a lavorare oltre gli obblighi contrattuali probabilmente non riusciremmo mai ad abbattere le liste di attesa e a dare una risposta concreta a tutti i cittadini, quindi bisogna stare cauti anche in queste scelte", ha concluso Fontana. (Rem)