Olocausto: Mollicone (Fd'I), museo della Shoah a Roma per mantenere viva memoria comunitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato alla Camera in via definitiva il disegno di legge sull'istituzione del Museo della Shoah a Roma. Con questo testo il ministero della Cultura partecipa alla 'Fondazione Museo della Shoah' a Roma". Lo ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia, relatore in aula del disegno di legge sull'istituzione del Museo della Shoah a Roma, Federico Mollicone. "Abbiamo autorizzato una spesa di quattro milioni di euro per l'anno 2023, di tre milioni di euro per l'anno 2024, di più di tre milioni di euro per l'anno 2025. Stiamo parlando di un progetto che la città attende da molti anni", ha evidenziato. "La Comunità ebraica di Roma è, oggi, una fra le più numerose d'Italia: se gli ebrei italiani iscritti nelle Comunità italiane sono circa 30.000, va sottolineato come quasi la metà vivano a Roma. Abbiamo votato questo testo per mantenere viva e presente la memoria comunitaria della tragedia della Shoah anche nella Capitale, dove, come abbiamo ricordato qualche giorno fa, furono rastrellati più di 1200 cittadini romani ebrei. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro Gennaro Sangiuliano e tutti i gruppi per un percorso parlamentare condiviso, convinto e trasversale", ha concluso.(Rin)