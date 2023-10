Italia-Vietnam: sottosegretario Tripodi co-oresiede Commissione economica mista con viceministro Industria Tan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi ha co-presieduto alla Farnesina, con il vice ministro dell’Industria e del Commercio del Vietnam Nguyen Sinh Nhat Tan, l'ottava Commissione economica mista, alla presenza di ministeriali e rappresentanti del settore privato. Lo rende noto il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in un comunicato. L’edizione di quest’anno avviene in una fase molto positiva e in costante crescita della collaborazione con il Vietnam, partner chiave nell’Indo-Pacifico e nell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). Quest’anno si celebra infatti il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche e il decimo anniversario del partenariato strategico tra l’Italia e il Vietnam. I lavori hanno permesso di rinnovare l’impegno a rafforzare le già eccellenti relazioni tra i due Paesi, anche alla luce del successo della visita di Stato in Italia del presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, lo scorso luglio. Un’attenzione particolare è stata data ai principali settori di comune interesse, tra cui: commercio e investimenti, industria, energia, ambiente, infrastrutture, salute, agricoltura, scienza e tecnologia, cultura, turismo. Il sottosegretario Tripodi e il vice ministro Tan si sono dati appuntamento al prossimo anno a Hanoi per la nona edizione della Commissione economica mista. La riunione è stata preceduta da un breve colloquio bilaterale in cui si è colta l’occasione per promuovere la candidatura di Roma a Expo2030. (Com)