Speciale energia: Russia-Ungheria, Orban a Putin, cruciale per l’Europa porre fine a flussi di profughi, sanzioni e conflitti

- E’ cruciale per l’Ungheria e per l’Europa mettere fine ai flussi di profughi, alle sanzioni e ai combattimenti. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban al presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto ha riferito la cancelleria del primo. I due leader si sono incontrati a Pechino. Orban e Putin hanno discusso della cooperazione bilaterale in campo energetico, in particolare nel transito di gas e petrolio e nell’energia nucleare. (Vap)