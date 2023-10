Speciale energia: Bers, Marocco si distingue per produzione idrogeno verde a prezzi competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco si posiziona ai primi posti a livello mondiale per capacità di produrre idrogeno verde a prezzi competitivi. È quanto emerge in un recente rapporto della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). “Siamo convinti che il Marocco abbia uno dei maggiori potenziali al mondo nel settore, e più in generale nei carburanti verdi”, ha spiegato il direttore della Bers per il Marocco Antoine Sallé de Chou, ospite degli incontri annuali della Banca mondiale e Fondo monetario Internazionale che si sono conclusi il 15 ottobre scorso a Marrakech. Per il rappresentante della Bers nel Regno, “ci sono paesi che hanno un potenziale solare molto forte, e altri che hanno un potenziale eolico molto forte. Ma in questo caso, avere questo mix (di energia solare ed eolica) rende il Paese estremamente competitivo”. L’Europa, ha spiegato Sallé de Chou, vuole produrre e importare “10 milioni di tonnellate di idrogeno verde, gran parte delle quali saranno importate dal Nord Africa”. In riferimento al continente africano, il direttore ha sottolineato che la presenza di una "conoscenza molto approfondita dei mercati africani" da parte del Marocco, grazie all'estensione delle sue società attive nel settore, rende il Regno “non solo un partner essenziale, ma soprattutto, una piattaforma e un punto di ingresso, in grado di rendere possibile l'avvicinamento al continente africano”. (Mar)