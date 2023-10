Speciale energia: Ex Ilva, Bernabè (Acciaierie d’Italia), rischio di imminente interruzione fornitura gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è il rischio “imminente di un’interruzione della fornitura di gas”. Lo ha dichiarato il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, nel corso dell’audizione in commissione Attività produttive della Camera, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto. Bernabè ha sottolineato come la situazione “si è andata aggravando in modo rilevante nell’ultimo anno per il costo dell’energia. Nel corso del 2022, Acciaierie d’Italia ha accumulato un debito rilevante con i fornitori di energia e ha costretto a ridurre i livelli produttivi e ha impedito di provvedere all’emissione degli ordini per la realizzazione dei nuovi impianti”. “Il governo sta cercando di creare le condizioni per il rilancio della società ma è necessario che i tempi siano compatibili con l’urgenza della situazione finanziaria”, ha concluso il presidente. (Rin)