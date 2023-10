Speciale energia: Costa (M5s), studiosi ci danno ragione, governo si fermi su trivellazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni esponenti politici, in questo Paese, soffrono di una sindrome che è molto specifica e poco diffusa, per fortuna: l'irrefrenabile voglia di trivellare. “Non mi sorprende che gli studiosi e ricercatori universitari del Veneto abbiamo, di fatto, bocciato, nei giorni scorsi, l'ipotesi di questo Governo di cercare nuovi approvvigionamenti di gas nel mare Adriatico”. Lo scrive in un post sui social il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento 5 stelle. “Trivellazioni che, nella migliore delle ipotesi, porterebbero a estrarre 1,5 miliardi di metri cubi l'anno, equivalenti solo all'1,9 per cento del fabbisogno nazionale", sottolinea Costa, che aggiunge: "Per gli scienziati, sono inaccettabili i rischi sotto il profilo ambientale e socio-economico. Quando ero ministro bloccai le trivellazioni non per capriccio, ma perché era pericoloso". "Bisogna dire chiaramente che questo pervicace inseguimento delle fonti fossili - oltre a rallentare la transizione energetica e a causare incommensurabili danni all'ambiente e agli ecosistemi - serve soltanto a fare gli interessi di chi vuole speculare sulla salute e sull'ambiente. Adesso gli scienziati confermano quanto già sapevamo. Il governo ascolterà? Questa ignoranza in campo ambientale è insopportabile. Fermatevi!", conclude Costa. (Rin)