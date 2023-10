Speciale energia: Serbia, ministra Energia a colloquio con direzione industria petrolifera, focus su approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia della Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, ha incontrato a Belgrado la direzione dell'Industria petrolifera serba (Nis). Sul tavolo la sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato del petrolio e dei suoi derivati, nonché i piani per la decarbonizzazione del settore. Lo ha comunicato in una nota il dicastero di Belgrado. "Il nostro compito più importante è garantire, nelle condizioni incerte in cui si trova il mercato petrolifero globale, la fornitura continua e stabile di petrolio e dei derivati petroliferi al mercato serbo a prezzi prevedibili. Abbiamo compiuto sforzi congiunti per ridurre le pressioni inflazionistiche, quindi ci aspettiamo che il prezzo del gasolio non aumenti", ha detto la ministra alla fine dell'incontro, sottolineando che si sta lavorando attivamente "alla decarbonizzazione del settore energetico in Serbia, che comprende anche la trasformazione del settore petrolifero". Il direttore generale della compagnia Nis, Kirill Tyurdenev, ha dichiarato da parte sua che l'azienda "continuerà a investire in progetti che migliorano la qualità dell'ambiente". (Seb)