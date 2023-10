Speciale energia: Tajani, toni da parte del Qatar non minacciosi, importante non ci sia crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho parlato col primo ministro e ministro degli esteri del Qatar e non ho sentito toni minacciosi. Mi auguro che non accada e perché non accada è importante impegnarsi per una de-escalation. Dagli Usa, all'Italia, al G7, tutti stiamo lavorando perché non ci sia una tensione più forte. Non è facile, ma bisogna procedere in questa direzione." Lo ha affermato il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine del suo incontro a Monza con le imprese, organizzato da Assolombarda, rispondendo alle domande dei giornalisti sul rischio crisi energetica e la possibilità che il Qatar smetta di fornire gas. (Rem)