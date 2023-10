Germania: Steinmeier condanna tentato attacco contro centro ebraico a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha condannato il tentato attacco incendiario avvenuto nella notte a Berlino contro il centro della comunità ebraica ortodossa Kahal Adass Jisroel, che ospita una sinagoga, una scuola talmudica e un asilo nido. Allo stesso tempo, Steinmeier ha messo in guardia da un sospetto generale nei confronti dei musulmani. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il capo dello Stato tedesco ha dichiarato: “Il mio appello a tutti è che, sulla base della nostra storia, dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che l'antisemitismo non si diffonda ulteriormente in questo Paese”. Allo stesso tempo, Steinmeier ha avvertito che non si deve cadere nel sospetto generale contro tutti i musulmani. Con riferimento al tentato attacco contro la sede di Kahal Adass Jisroel e all'antisemitismo in Germania, il presidente tedesco ha dichiarato che “non vogliamo e non tollereremo tutto questo in Germania”. Germania e Israele hanno, infatti, una “relazione speciale”, legati come sono da “una storia terribile”. Per Steinmeier, “tutti coloro che vivono in Germania devono conoscere questo rapporto speciale con Israele”, la storia del campo di concentramento di Auschwitz, nonché “la responsabilità e la missione” che ne derivarono. (Geb)