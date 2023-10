Lombardia: Lucchini, disagio minorile, nove progetti per Ats Insubria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha illustrato oggi a Varese nove progetti riguardanti l'Ats Insubria (Varese e Como) sul tema della prevenzione e del contrasto al disagio minorile. All'appuntamento era presente anche l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. L'assessore ha innanzitutto evidenziato come "su queste tematiche Regione Lombardia abbia messo a disposizione delle Ats 2.698 milioni di euro, 380.507 dei quali destinati ad Ats Insubria". E ha aggiunto che "per le stesse finalità la sua Direzione Generale ha autorizzato la stessa Ats ad utilizzare ulteriori 300 mila euro, avanzi di bilancio di precedenti esercizi". Il Piano di azione territoriale dell'Ats Insubria è stato avviato con la costituzione di 3 tavoli di lavoro, uno per ogni Asst. Sono inoltre coinvolti gli Uffici scolastici territoriali. Dal confronto è nato un percorso di co-progettazione che ha consentito di presentare sul territorio di Ats Insubria 9 progettualità, 5 nel territorio di Varese e 4 in quello di Como. "I nove progetti territoriali - ha spiegato Elena Lucchini - testimoniano il valore dell'alleanza tra Istituzioni e Comunità educante e potenziano il nostro sistema di welfare territoriale". "Regione Lombardia - ha aggiunto - considera prioritaria la sua azione d'intervento per contrastare il disagio dei minori e promuovere percorsi virtuosi. Il lavoro è infatti mirato a prevenire fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, bullismo e cyberbullismo". "Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Lucchini - ha stanziato quasi 2,7 milioni di euro per le Ats in base al numero di minori presenti sui territori. Queste risorse rappresentano un investimento sociale, sui nostri giovani e sul nostro futuro". Nell'ultima indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, emerge che la percentuale dei ragazzi che dichiara di aver subito atti di bullismo vede coinvolti il 15 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 15 anni. Un dato che in Lombardia si attesta al 16 per cento.(Com)