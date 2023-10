Medio Oriente: Blinken sente Abbas, i terroristi di Hamas non rappresentano i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha sentito ieri sera il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, per esprimere le condoglianze per la morte di civili nell’esplosione all’ospedale Al Ahli di Gaza. Blinken, riferisce una nota del dipartimento di stato, ha espresso il continuo sostegno degli Stati Uniti al popolo palestinese, sottolineando che i terroristi di Hamas non rappresentano i palestinesi né le loro legittime aspirazioni all’autodeterminazione. Le parti hanno discusso degli sforzi degli Stati Uniti per coordinare la fornitura di assistenza umanitaria ai civili a Gaza e prevenire la diffusione del conflitto.(Was)