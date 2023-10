Giovani: Russo (FI), bene impegno contro sindrome Hikikomori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi centomila tra ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 17 anni vivono oggi isolati, senza relazioni sociali, chiusi nelle loro stanze davanti a un pc. Più di un ragazzo su cinque sostiene di conoscerne uno isolato, eppure molti - troppi - genitori, sempre secondo le statistiche, non riescono a comprendere il problema e lasciano fare. Sono vittime di una sindrome chiamata Hikikomori". Lo ricorda Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota. "Bisogna conoscere, far conoscere e dunque affrontare questo grave problema sociale e, per questa ragione, la Camera dei deputati ha approvato una mozione che impegna il governo ad intervenire. Si lavorerà finalmente per prevenire e contrastare questo fenomeno così diffuso, agendo sui ragazzi direttamente e attraverso gli insegnanti nelle scuole, facendo conoscere anche agli adulti la sindrome Hikikomori e tutti gli strumenti per affrontarla. Grazie al voto odierno sarà realizzato uno studio per quantificare il fenomeno, poi il governo metterà in campo campagne di informazione e infine un potenziamento del servizio psicologico mirato", conclude.(Com)