Medio Oriente: stampa, Egitto vincola uscita di stranieri da Gaza a ingresso aiuti

- L’Egitto risponde al rifiuto del premier israeliano Benjamin Netanyahu di aprire il valico di Rafah per far entrare gli aiuti umanitari non permettendo ai cittadini stranieri di uscire dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’emittente “Al Qahera news” citando una fonte “ben informata”. “L’Egitto ha avvertito il premier israeliano che un’escalation sarebbe stata accolta con un’altra escalation”, ha spiegato la fonte.(Cae)