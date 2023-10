Giovani: Quartini (M5s), senza investimenti e prevenzione nessun futuro per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello degli Hikikomori "è un fenomeno particolarmente inquietante, grave, che coinvolge come minimo un centinaio di migliaia di famiglie. Ed è preoccupante in particolare perché riguarda le nostre ragazze e i nostri ragazzi". Lo scrive in una nota Andrea Quartini, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari Sociali alla Camera, intervenuto in Aula a Montecitorio nella dichiarazione di voto sulle mozioni riguardanti gli Hikikomori. "Ma invece di concentrarci solo su un aspetto specifico, allargherei la riflessione a tutto il fenomeno dell'isolamento sociale. I giovani sono il nostro patrimonio più importante, ma non dimentichiamo che il fenomeno riguarda anche gli adulti. Non riusciamo a stare più di un'ora senza connetterci e usare un cellulare - spiega -. Per questo motivo, dobbiamo rivolgerci non solo ai giovani, ma a tutta la comunità, comprendendo scuole e famiglie. Il modello educativo che dovremmo applicare è educare gli adulti, perché i giovani sono lo specchio di noi adulti. E il grande assente, in questo senso, è la prevenzione", continua il deputato. (segue) (Com)