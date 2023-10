Giovani: Quartini (M5s), senza investimenti e prevenzione nessun futuro per Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in legge di Bilancio – prosegue Quartini –, non c'è un euro orientato alla prevenzione. Servono però finanziamenti e mi duole sottolineare che per tutte le mozioni che sono state presentate si va a finanziamento zero. Con l'invarianza di bilancio non si va da nessuna parte. Dobbiamo investire, perché la prevenzione non è un costo. Quanto ci costa, invece, un ragazzo che si ritira a livello sociale? Quanto costa alle famiglie che devono affrontare lo stigma, si vergognano e hanno sentimenti di colpa ingovernabili? Si continua a penalizzare la cosa che funzionerebbe di più, la prevenzione, e non si fa nulla per combattere la carenza di personale. È inaccettabile che vengano bocciati alcuni nostri dispositivi, che avrebbero permesso di programmare e di dare compiutezza al comitato tecnico nazionale per la tutela al diritto allo studio degli studenti in condizione di ritiro sociale. Se non abbiamo un piano nella direzione della prevenzione, possiamo tranquillamente alzare bandiera bianca, arrenderci e non pensare al futuro di questo Paese" conclude Quartini. (Com)