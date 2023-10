Terrorismo: Ronzulli (FI), Italia ha sempre denunciato infiltrazioni da immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Combattere l'immigrazione illegale, prevedere regole ferree per chi arriva in Italia, e quindi in Europa, è il primo argine alle infiltrazioni terroristiche nella nostra società. E il problema non può e non deve essere affrontato, come se fosse una novità, quando ci troviamo a piangere le vittime di un integralista che ha potuto circolare illegalmente per il continente". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Da sempre – prosegue – ci battiamo contro le 'porte aperte a tutti', per maggiori controlli, per il rispetto delle norme e misure efficaci per le espulsioni. Il governo è riuscito a farsi ascoltare dalla commissione Europea e fa bene oggi la presidente Von der Leyen a prendere posizione verso quegli Stati che negoziano individualmente con i Paesi di origine e transito. Non è con l'egoismo che si affronta e si sconfigge questa piaga, ma con un'Europa che sia davvero comunità. Altrimenti perdiamo in partenza", conclude. (Rin)