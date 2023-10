Serbia-Kosovo: ambasciatore Usa, nei prossimi incontri negoziali verranno fatte "proposte interessanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli incontri negoziali sotto gli auspici Ue e dei Paesi occidentali che si terranno il prossimo 21 ottobre in Kosovo e Serbia ci saranno "alcune proposte interessanti per entrambe le parti". Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, parlando all'emittente "N1". L'inviato dell'Unione Europea, Miroslav Lajcak, terrà incontri a Pristina e a Belgrado, accompagnato dai rappresentanti di Usa, Francia, Germania e Italia. Secondo Bruxelles, lo scopo della visita è quello di portare avanti l'attuazione dell'accordo verso la normalizzazione, che il Kosovo e la Serbia hanno raggiunto all'inizio di quest'anno. L'ambasciatore Hill ha detto che gli Stati Uniti vogliono "un Kosovo indipendente, con un ambiente multietnico" e che la via da seguire, secondo lui, per quanto riguarda i rapporti tra Kosovo e Serbia, è la normalizzazione dei rapporti. (Seb)