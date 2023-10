Cina-Russia: Putin, interessati in sviluppo di iniziativa Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è interessata allo sviluppo dell'iniziativa Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). E' quanto ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, ad una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il suo omologo cinese, Xi Jinping, a Pechino. "Siamo interessati allo sviluppo dell'iniziativa cinese Nuova via della seta", ha detto il capo dello Stato russo, sottolineando che si tratta di un'iniziativa globale. Commentando gli scambi commerciali tra Russia e Cina, il presidente ha valutato "davvero impressionante" il fatturato commerciale, osservando che la Russia è tra i principali partner commerciali della Cina. (Rum)