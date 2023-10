Ucraina: Putin, Kiev sta già pensando all'avvio negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta già valutando la possibilità di avviare i negoziati di pace con la Russia. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il presidente della Russia, Vladimir Putin, parlando da Pechino dopo l'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Secondo il leader russo, i responsabili della politica estera dell'Ucraina "che recentemente hanno dichiarato l'intenzione di infliggere una sconfitta strategica sul campo di battaglia alla Russia ora hanno già parlato con una voce diversa e dicono che è necessario risolvere questi problemi attraverso negoziati di pace". "Questa è la trasformazione giusta, la trasformazione nella giusta direzione, (l'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep) Borrell ne parla già. Li posso lodare per questo, ma non è abbastanza. È necessario fare passi concreti se c'è davvero il desiderio di negoziare", ha sottolineato Putin. (Rum)